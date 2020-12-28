YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Vatandaşın ortak olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

Vatandaşın ortak olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.12.2020 14:41 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediyesi’nin korona virüs ile mücadelesi devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi’nin korona virüs ile mücadelesi devam ediyor. Halk sağlığını korumak adına yoğun mesai harcayan Pamukkale Belediyesi, minibüs ve taksi duraklarında da düzenli dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgınının baş göstermesi ile birlikte ilçede, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri dezenfekte çalışmalarını hizmet binaları, kamu binaları, özel araçlar ile esnafların iş yerleri ve çocuk parkları, okul binaları, camiler gibi halkın kullandığı hemen hemen her yerde düzenli aralıklarla sürdürüyor. Ekipler ayrıca halkın şehir içi ulaşımında kullandıkları minibüs ve taksiler ile şoför esnafının kullandığı durakları da dezenfekte etti.

“Esnaflarımıza desteğimizi sürdüreceğiz”
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale esnafının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, “Bu salgın tamamen ortadan kalkıncaya kadar korona virüsle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yerel yönetici olarak, halkımızın sağlığını korumak önceliklerimiz arasında. Hizmet binaları, kamu binaları, özel araçlar ile esnafların iş yerleri, çocuk parkları, okul binaları, camiler gibi halkımızın temas ettiği hemen hemen her noktada dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Esnafımıza ilaçlama dışında maske dağıtımı yaparak da destek oluyoruz. Bizler, halkımızın mutluluğu, sağlığı adına 7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarıdır. Hedefimiz, eski günlerde olduğu gibi hep birlikte aynı masada oturup sohbetler ettiğimiz günlere kavuşmaktır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/

Denizli Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:21

Denizli Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Gürkan Eczanesi
Merkezefendi
Ömür Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Çallıoğlu Eczanesi
Pamukkale
Emek Eczanesi
Pamukkale
Yücel Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.