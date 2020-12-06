YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: “Ekmek alıp hemen eve kaçacağım”

Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: “Ekmek alıp hemen eve kaçacağım”

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.12.2020 18:02 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyenleri affetmedi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyenleri affetmedi. Yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesilirken, bazı vatandaşların diyaloğu da gülümsetti.
Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini aksatmayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağı ihlal edenlere cezayı kesti. Yiğit Polis Merkezi önünde yapılan uygulamaya, asayiş, karakol ve trafik ekipleri katıldı. Ekipler, yaya veya araçlarıyla yola çıkanlar üzerinde uygulama yaptı. Belgesi veya izni olmayan kişiler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza işlemi yapıldı.
Hafta sonu itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesildi. Bazı vatandaşların polislerle diyaloğu ise gülümsetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

Tekirdağ Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazar

İmsak
06:42
Sabah
08:13
Öğle
13:06
İkindi
15:28
Akşam
17:49
Yatsı
19:15

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazar

Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Semra Eczanesi
Corlu
Belen Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Esen Eczanesi
Kapakli
Başar Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.