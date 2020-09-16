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Vatandaşın şikayetini büyükşehir yerinde dinledi

MANİSA HABERLERİ  | 16.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’ne Soma İstasyon Mahallesi ve Kırkağaç Saat Kulesi peyzajı ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, vatandaşları şikayete konu olan yerde dinleyerek, gerekli çözümü sağlamak için harekete geçti.Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, 185 Çağrı Merkezi’ne Soma ve Kırkağaç’tan gelen bir takım şikayetleri yerinde dinlemek ve görmek amacıyla teknik ekibiyle birlikte ilk olarak Soma İstasyon Mahallesi’ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi’ne Soma İstasyon Mahallesi ve Kırkağaç Saat Kulesi peyzajı ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, vatandaşları şikayete konu olan yerde dinleyerek, gerekli çözümü sağlamak için harekete geçti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, 185 Çağrı Merkezi’ne Soma ve Kırkağaç’tan gelen bir takım şikayetleri yerinde dinlemek ve görmek amacıyla teknik ekibiyle birlikte ilk olarak Soma İstasyon Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin taleplerini dikkatle dinleyen Göktaş, şikayete konu olan bölgelerde incelemelerde bulundu ve gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Teknik aksamadan kaynaklı şikayetlerin merkezden takviye ekiplerle çözüleceğini belirten Daire Başkanı Göktaş, bu tür aksaklıklara izin vermeyeceklerini vurguladı. Kendilerini birebir dinleyen ve sorunlarına çözüm bulan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden İstasyon Mahallesi sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.
“Gerekli planlamalar yapıldı”
Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve ekibi, daha sonra bir diğer şikayet konusu olan Kırkağaç ilçesine geçti. İlçenin sembol meydanlarından olan Saat Kulesi Meydanı peyzajı ile ilgili vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Göktaş, ilçede Manisa Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında da incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisalıların mutluluğu için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, vatandaşların talep ve şikayetlerini de çözmek için gerekli planlamaları yaptıklarını söyledi.

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