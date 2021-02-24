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Vatandaşlar “Buca Bizim” ile yönetime ortak oluyor

24.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Buca Belediyesi kenti geliştirmek ve hemşehrilerin yaşam kalitesini artırmak için Buca Gönüllü Katılım Platformu’nu faaliyete açtı.

Buca Belediyesi kenti geliştirmek ve hemşehrilerin yaşam kalitesini artırmak için Buca Gönüllü Katılım Platformu’nu faaliyete açtı. “Buca Bizim” mottosuyla 17 ana başlığın belirlendiği platform, vatandaşların yönetime katılmasını sağlayacak. Bucalılar, kente katkı koyacak tüm fikir, sorun ve projelerini “bucabizim.com” internet sitesi üzerinden belediyeye ulaştırabilecek.
Buca Belediyesi, tüm hemşehrileri yönetime dâhil edecek örnek bir ortak akıl projesine daha imza attı. Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Müdürlüğü tarafından “Buca Bizim” mottosuyla başlatılan Buca Gönüllü Katılım Platformu, ilçe halkının karşı karşıya kaldığı sorunları ortak akılla çözüme kavuşturma ve hemşehrilerin aidiyet duygusunu güçlendirme hedefiyle çalışmaya başladı.

17 başlıkla yol haritası belirlendi
Platform kapsamında sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda Bucalının yaşam kalitesini artırmak için yoksulluk, açlık, sağlık ve kaliteli yaşam, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, su, temiz enerji, iş ve ekonomik büyüme, sanayi ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, bilinçli tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karadaki yaşam, barış ve adalet, amaçlar için ortaklık olmak üzere 17 ana başlıkla yol haritası belirlendi. Bucalı vatandaşlar “bucabizim.com” internet sitesi üzerinden Buca Gönüllü Katılım Platformu’na giriş yapabilecek. Belirlenen 17 konu başlığı üzerinden birini seçerek Buca için tüm görüş, öneri, sorun bildirimi ve projelerini kolayca yazabilecek. Yazılan veriler AR-GE Müdürlüğü tarafından incelenerek raporlanacak. Böylelikle hemşehriler, yönetime dâhil olarak kentin gelişimine katkı sağlamış olacak.

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