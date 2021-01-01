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Vatandaşlar Cuma namazı için evlerine en yakın camilere gitti

BARTIN HABERLERİ  | 01.01.2021 14:24 | Son Güncelleme

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine en yakın camilerde Cuma namazı kıldı.

Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine en yakın camilerde Cuma namazı kıldı. Bartın’da yoğunluk oluşan camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi.
Yurt genelinde 31 Aralık Perşembe akşamı 21:00’da başlayan ve 4 Ocak sabah 05:00’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine en yakın camilerde Cuma namazı kıldı.
Bartın’da yaşayan vatandaşlar Cuma namazı için araç kullanmadan yaya olarak evlerine en yakın camilere ulaştı. Camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösterildi. Görevli din adamlarınca sosyal mesafenin korunması için vatandaşlar uyarıldı.
Camilerdeki kapasitenin dolması üzerine bazı vatandaşlarda namazlarını cami avlularında kıldı. Cuma namazı için bir araya gelen vatandaşlar namazın ardından yeniden evlerine dağıldı.

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Bartın Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:38
Sabah
08:11
Öğle
12:59
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:05

Bartın Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Doruk Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Kozcağız Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
Ulus
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