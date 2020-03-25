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Vatandaşlar, evden çıkamayınca sokak hayvanlarını belediye ekipleri doyurdu

KASTAMONU HABERLERİ  | 25.03.2020 14:24 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde vatandaşların baktığı sokak hayvanları, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle belediye ekiplerince beslendi.Çin’in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs, insanları olduğu kadar hayvanları da etkilemeye devam ediyor.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde vatandaşların baktığı sokak hayvanları, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle belediye ekiplerince beslendi.
Çin’in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs, insanları olduğu kadar hayvanları da etkilemeye devam ediyor. Devrekani’de yoğunlukta vatandaşların beslediğini sokak hayvanları, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması ve diğer yaş gruplarının da evde kalınmasının istenmesi nedeniyle aç kaldı. Durunu fark eden Devrekani Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarını beslemek için vakit kaybetmeksizin harekete geçti. Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç nezaretinde belediye ekipleri, araçlara yükledikleri yiyecekleri, ilçenin çeşitli noktalarına bırakarak hayvanların beslenmesini sağladı. Ayrıca çeşitli hastalıktan ötürü rehabilitasyon altında tutulan hayvanlarda belediye ekiplerince beslendi.
Devrekani’de ilçede bulunan tüm hayvanların her gün düzenli bir şekilde korona virüs salgını tehdidinin ortadan kalkıncaya kadar beslenmesine devam edileceğini belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Belediye başkanlığı olarak vatandaşlarımız tarafından beslenen sokak hayvanlarımızı aç kalmaması için ilçemizde belli noktalara ekmek doğrayarak onların doymasını sağlıyoruz. Çağrımıza duyarlılık göstererek evlerinden çıkmayan tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkürler. Onlar evde kalsınlar, biz hayvanlarımızı da besleriz” dedi.

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