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Vatandaşlar fidan ve süs bitkilerini reyondan seçerek alacaklar

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.12.2020 17:12 | Son Güncelleme

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Müdürlüğü, 2020 Yılı içerisinde yapımı tamamlanan “Fidan Teşhir Reyonu” ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıkta ürettiği; orman ağacı türleri ile süs bitkisi türleri, Fidanlık Müdürlüğünde oluşturulan reyonda sergileniyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Müdürlüğü, 2020 Yılı içerisinde yapımı tamamlanan “Fidan Teşhir Reyonu” ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıkta ürettiği; orman ağacı türleri ile süs bitkisi türleri, Fidanlık Müdürlüğünde oluşturulan reyonda sergileniyor. Vatandaşlar almak istedikleri ağaç fidanları ve süs bitkilerini reyondan seçerek alabilecekler. Fidanlık Müdürlüğünde kurulan ve yaklaşık 3 dekar alana kurulan reyon, satın alma kolaylığı sağlamasından dolayı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

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