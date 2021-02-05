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Vatandaşlar internet dolandırıcılığına karşı uyarıldı

05.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından, vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı broşür dağıtılarak bilgilendirildi.Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Son zamanlarda sıklıkla bahsedilen dolandırıcılık hakkında Çavdarhisar halkını bilinçlendirmeye yönelik olarak, sosyal medya ağlarından gelen tebrikler, ödül kazandınız size gelen bu mesaja adınızı soyadınızı yazın tarzında gelen mesajlara itibar edilmemesi konusunda, İlçe Emniyet Amirliği Ekipleri tarafından vatandaşlarımız broşür dağıtılarak uyarıldı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından, vatandaşlar internet dolandırıcılarına karşı broşür dağıtılarak bilgilendirildi.
Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Son zamanlarda sıklıkla bahsedilen dolandırıcılık hakkında Çavdarhisar halkını bilinçlendirmeye yönelik olarak, sosyal medya ağlarından gelen tebrikler, ödül kazandınız size gelen bu mesaja adınızı soyadınızı yazın tarzında gelen mesajlara itibar edilmemesi konusunda, İlçe Emniyet Amirliği Ekipleri tarafından vatandaşlarımız broşür dağıtılarak uyarıldı. Ayrıca yurt dışı alan koduyla gelen tanımadık numaralara cevap verilmemesi ve bu çağrılara tekrar dönülmemesi konusu vatandaşlarımıza telkinde bulunuldu. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenilir siteler dışında başka yerlerden alışveriş yapılmaması ve para gönderilmemesi konularında bilgilendirilmelerde yapıldı’’ dedi.

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