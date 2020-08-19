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Vatandaşlar kurala uydu, vali teşekkür etti

MERSİN HABERLERİ  | 19.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, Mersin’de de Vali Ali İhsan Su ve il protokolünün katılımıyla denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, Mersin’de de Vali Ali İhsan Su ve il protokolünün katılımıyla denetim yapıldı. Pazar yerinde denetime katılan Vali Su, vatandaşların ve pazarcıların maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarından dolayı teşekkür etti.
İçişleri Bakanlığı’nın dün 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi ile tüm ülkede denetimler başladı. Bu kapsamda Mersin’de de Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Ersoy ile il protokolü denetime çıktı. Denetimler kapsamında pazar yerini gezen Vali Su ve beraberindekiler, vatandaşları virüsten korumak için bilgilendirdi. Özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda vatandaşları uyaran Su, tedbirlere uydukları için vatandaşlara teşekkür etti.

"Vatandaşlarımıza kurallara uydukları için teşekkür ediyorum"
Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, pandemiyle mücadele konusunda tüm ülkede olduğu gibi Mersin’de de denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Denetimlerde vatandaşları uyardıklarını söyleyen Su, "3 temel kuralımız var. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. Yani biz pandemide başarılı olmak istiyorsak mutlaka maskemizi takmalıyız, sosyal mesafemize dikkat etmeyiz ve ellerimizi sürekli yıkayacağız, temizliğe dikkat edeceğiz. Bu 3 konuya dikkat edersek hayatımızı normal bir şekilde devam ettirebilir ve bu pandeminin üstesinden geliriz. Bugün arkadaşlarımızla pazarda bir denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız, pazarcılarımıza kurallara uydukları için teşekkür ediyorum. Hepsi maske takmışlar, sosyal mesafe kurallarına uyuyorlar, girişte ateşler ölçülüyor. Yani kurallara uygun bir şekilde vatandaşlarımız alışverişlerini yapıyorlar. Zaten kurallara uygun hareket edersek bunun üstesinden geliriz" dedi.

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