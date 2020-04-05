YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.04.2020 22:05 | Son Güncelleme

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karar ile ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske dağıtılacak.

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karar ile ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske dağıtılacak. Maske dağıtımı 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki gençleri kapsamıyor.
PTT’nin online alışveriş sistemi ’ePttAVM’ üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. Yapılan açıklamada, “T.C Sağlık Bakanlığı ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda ’ePttAVM’ üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
“Aile üyeleri için de maske temin edilebilecek”
Açıklamada, “Aile üyeleri için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinden doldurarak onlara da ücretsiz maske temin edebilirsiniz” denildi.
PTT maske temini hakkında şu açıklamayı yaptı
T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. PTT, vatandaşlara ücretsiz maske verecek. Maskeler, evlere ücretsiz olarak ulaştırılacak.
Ücretsiz maske temini nasıl yapılacak?
PTT’nin sitesinde ücretsiz maske almak için izlenmesi gereken yol aktarıldı. Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapmak gerekiyor. Vatandaşların her hafta 1 paket (5 adet) maske alma hakkı bulunmaktadır. Adres bilgileriniz doğru girdiğinizden emin olun.
PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır
Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Günün en acı karesi! Günün en acı karesi!
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Erzincan Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:26
Sabah
05:53
Öğle
12:30
İkindi
16:06
Akşam
18:57
Yatsı
20:17

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Kültür Eczanesı Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesı Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzincan’da Cumartesi Pazarını denetledi

Erzincan’da Cumartesi Pazarını denetledi

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor

Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.