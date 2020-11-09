Vatandaşlar Narkorehber ve Narkonokta ile uyuşturucuya karşı bilinçlendiriliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başlatmış olduğu “En İyi Narkotik Polisi Anne” kampanyası ve Narkorehber faaliyeti kapsamında Denizli kent genelinde çalışmaların devam ettiği belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 4 ile 6 Kasım 2020 tarihleri arasında başlatmış olduğu “En İyi Narkotik Polisi Anne” kampanyası ve Narkorehber faaliyeti kapsamında, Denizli’de Zeytinköy Mahallesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve 105 velinin 54’ü annenin katılımıyla “Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır” diyerek uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması hakkında seminer düzenlendi. Uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, uyuşturucu madde çeşitleri, belirtileri ve buna karşı alınacak önlemler, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ve UYUMA ihbar programı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri gerçekleştirildi. Faaliyetler kapsamında toplam da 837 vatandaşa bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapıldı.

Denizli’de vatandaşlara uyuşturucu ile mücadele anlatıldı, broşür dağıtıldı

‘Narko-Nokta’ projesi kapsamında 07 Kasım 2020 Cumartesi günü, Denizli kent merkezinde Candoğan Parkı bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadelenin öneminin anlatıldığı, çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek ve önlemek amacıyla, uyuşturucu maddelere karşı vatandaşları bilgilendirmek amaçlı etkinlik gerçekleştirildi. Ayrıca bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığının vurgulandığı “Hiçbir Aile Uyuşturucu Bağımlılığını Çocuğuna Yakıştırmaz” başlıklı bilgilendirici broşürler ile “Uyuşturucu Madde Nedir?”, “Madde Bağımlılığı Nedir?”, “Uyuşturucuya Başlama Nedenleri, Bağımlılık döngüsü” adlı alt başlıkların bulunduğu 732 adet bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı.

“Narkorehber ve Narkonokta” faaliyetlerine devam edecek

Devam eden süreçte ailelere, okullarda görev yapmakta olan idareci ve öğretmenlere, diğer kurum ve kuruluş personellerine, halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda “Narkorehber ve Narkonokta” bilgilendirme faaliyetleri yapılmaya devam edileceği belirtildi.

