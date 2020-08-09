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Vatandaşlar sıcakta soluğu yeşil alanlarda aldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.08.2020 13:24 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar, yeşil alanlara masa ve sandalye atarak vakit geçirdi.Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de güneşli günler etkisini göstermeye devam ediyor.

Eskişehir’de sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar, yeşil alanlara masa ve sandalye atarak vakit geçirdi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de güneşli günler etkisini göstermeye devam ediyor. Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar da, tatilin tadını Porsuk Nehri kenarında çıkarıyor. Nehir kenarına masa ve sandalyeleri ile gelen Eskişehirliler, doğa ile iç içe bir hafta sonu geçiyor. Ayrıca vatandaşlar otururken sosyal mesafe kurallarına dikkat ederken, manzaranın da keyfini sürüyor.

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Akşam
20:10
Yatsı
21:40

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Akbulut Eczanesi
Tepebasi
Derman Eczanesi
Odunpazari
Ekim Eczanesi
Odunpazari
Gürsu Eczanesi
Odunpazari
İlkim Eczanesi
Odunpazari
Onur Eczanesi
Tepebasi
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