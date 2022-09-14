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Vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuruda bulunuyor

14.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuruda bulunuyor

Vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuruda bulunuyor

Sakarya, Karabük, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kocaeli'de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvuru yapıyor.

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" diye nitelenen ve adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak belirlenen kampanyaya başvurular, e-Devlet'in yanı sıra proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri aracılığıyla da yapılabiliyor.

Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren evraklarıyla bankalara gelen vatandaşlar, projeye başvurularını gerçekleştirdi.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Sakarya'da vatandaşlar, Adapazarı, Hendek, Arifiye, Kocaali, Ferizli ve Taraklı'da inşa edilecek toplam 2 bin 750 konut için banka şubelerine geldi.

Proje kapsamında merkez ile 6 ilçede 902 konut yapılması planlanan Bolu'dan projeye başvuran vatandaşlardan Halis Araz, AA muhabirine, emekli olduğunu ve yıllardır ev sahibi olamadığını söyledi.

Kirada oturduğunu belirten Araz, "İnşallah ev sahibi oluruz. Allah herkese nasip etsin, temennimiz odur." dedi.

Projeye 700 konut yapılacak Karabük'ten başvuran Muhammet Kaya da projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yetkililere teşekkür eden Kaya, "Bu genç yaşımda ev hayalimi gerçekleştireceğim. Evi, Karabük'ten alacağım." diye konuştu.

Adem Karma ise kiraların yüksek olduğunu aktararak, Eskipazar ilçesinden ev almak istediğini kaydetti.

Öte yandan 5 bin 200 konut yapılacak Kocaeli'den, 1100 konut inşa edilecek Düzce'den, 1450 konut kontenjanı ayrılan Zonguldak'tan ve 550 konut yapılacak Bartın'dan vatandaşlar projeye müracaat ediyor.

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Bolu Karabük banka başvuru

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