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Vatandaşlara 112 Çağrı Merkezi uyarısı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.04.2020 15:50 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı trafiğinde yoğunluk yaşanırken, ekipler acil çağrılara anında cevap veriyor.Sadece acil vakalar için kurulan 112 Acil Çağrı merkezine vatandaşların acil durumlar dışında rahatsız etmemesi istenirken, acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara daha hızlı hizmet verilmesine yardımcı olunması istendi.112 Acil Çağrı merkezlerine yapılan gerçek çağrılar anında cevap verilirken, ilgili kurumlar ekiplerini çağrının yapıldığı bölgeye sevk ediyor.

Vatandaşlara 112 Çağrı Merkezi uyarısı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 31 Büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezlerinde çağrı trafiğinde yoğunluk yaşanırken, ekipler acil çağrılara anında cevap veriyor.
Sadece acil vakalar için kurulan 112 Acil Çağrı merkezine vatandaşların acil durumlar dışında rahatsız etmemesi istenirken, acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara daha hızlı hizmet verilmesine yardımcı olunması istendi.
112 Acil Çağrı merkezlerine yapılan gerçek çağrılar anında cevap verilirken, ilgili kurumlar ekiplerini çağrının yapıldığı bölgeye sevk ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezlerine yapılan asılsız ihbarlar konusunda daha önce yaptığı açıklamada, “Aziz milletimizin, değerli vatandaşlarımızın 112 acil çağrı numaralarının gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi konusunda hassasiyetlerini rica ediyorum” diye konuşmuştu.
112 Acil Çağrı Merkezlerine acil aramaların yanında, 65 yaş üstü ve Kronik hastalığı olan vatandaşlar da 112 üzerinden Vefa gruplarına, tek çağrı merkezi olmayan illerde ise 112, 155, 156 üzerinden de vefa gruplarına ulaşılabiliyor.
Muğla’da Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Orman, İtfaiye, Milli Parklar, AFAD gibi kurumlar tek ihbar hattı olan 112’de toplanmıştı.

Vatandaşlara 112 Çağrı Merkezi uyarısı

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Merkez
Durusu Eczanesi
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