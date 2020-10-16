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Vatandaşlara ’misafirlik’ uyarısı

SİNOP HABERLERİ  | 16.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Sinop’ta protokol tarafından maske ve fiziksel mesafe denetimleri gerçekleştirildi.Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr.

Sinop’ta protokol tarafından maske ve fiziksel mesafe denetimleri gerçekleştirildi.
Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yüksel tarafından, Sakarya Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu.

"Her şey daha güzel olacak"
Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Karaömeroğlu, ”Bu mücadele ancak birlikte kazanılabilir. Maske ile mesafe ve hijyen ile kazanılabilir. Vakalarımız düşüyor. Vaka sayılarımız azalmaya devam ettiği müddetçe her şey daha güzel olacak. Ekonomi için toplum için hepimiz için daha iyi olacak. Onun için herkesi birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Şu anda iyi gidiyoruz” dedi.

’Misafirlik’ uyarısı
Vatandaşlara misafirliğe gitmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Vali Karaömeroğlu, "Özellikle kış geliyor, evlerde akşam oturmaları artabilir. Lütfen bu misafirliğe gitmelere dikkat edelim. Akşam oturmalarına karşı duyarlı olalım. Mesafeye, hijyene ve maskeye dikkat edelim. Mümkün olduğunca ziyaretlerimizi erteleyelim ve bu mücadeleyi hep birlikte kazanalım" diye konuştu.

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