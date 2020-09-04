Adıyaman’ın Samsat Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) tarafından Sosyal Market Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara pekmez, tahin ve helva dağıtıldı.

Bazı vatandaşlar ÇATOM binasına gelerek dağıtılan ürünleri alırken, yaşlı ve hasta vatandaşların ise evlerine götürüldü.

Samsat ÇATOM Sorumlusu Enver Barin yaptığı açıklamada, vatandaşlara yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu tür çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Barin, "Bizler burada çeşitli el becerileri kazandırırken, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ile vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Halil Fırat’ın girişim ve destekleri ile 100 ailemize pekmez, tahin ve helva dağıttık. İnşallah bundan sonra da bu tür çalışmalarımız devam edecek " diye konuştu.



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