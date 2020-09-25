YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı

Vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 25.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cuma namazına gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı.Covid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, tek kullanımlık seccade dağıtımını Cuma Namazı öncesi 4 noktada Ulucami, Haci Cümbüş, Kayabaş ve Küçük sanayi Sitesi camilerinde yapıldı.

Vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cuma namazına gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yapıldı.
Covid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, tek kullanımlık seccade dağıtımını Cuma Namazı öncesi 4 noktada Ulucami, Haci Cümbüş, Kayabaş ve Küçük sanayi Sitesi camilerinde yapıldı. Namaza gelen vatandaşlara Covid-19 tedbirlerine uygun olarak dezenfektan, maske takdim edilerek, sosyal mesafe konusunda hatırlatmalar yapıldı.
Dağıtıma Gençlik ve Spor il Müdürü Bahattin Yetim, birim müdürleri lider ve gönüllü gençlerimiz katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O fotoğraflar bakın nasıl çekilmiş! O fotoğraflar bakın nasıl çekilmiş!
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Kilis Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:56
Sabah
06:15
Öğle
12:28
İkindi
15:52
Akşam
18:32
Yatsı
19:46

Kilis Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

İtimat Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.