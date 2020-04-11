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Vatandaşlardan aliagasemtpazari.com’a yoğun talep

İZMİR HABERLERİ  | 11.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan aliagasemtpazari.com, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarının temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.Aliağalıların sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla kurulan aliagasemtpazari.com bu zorlu süreçte vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için hizmet vermeye devam ediyor.

Aliağa Belediyesi tarafından hizmete açılan aliagasemtpazari.com, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarının temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.
Aliağalıların sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla kurulan aliagasemtpazari.com bu zorlu süreçte vatandaşlarının mağduriyet yaşamaması için hizmet vermeye devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalan Aliağalılar, gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için aliagasemtpazari.com’a yoğun ilgi gösteriyor.

Site üzerinden verilen siparişler belediye ekiplerince titizlikle ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Belediye ekipleri gelen siparişlere hızla yanıt verebilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşlardan anlayış bekleyen ekipler, mağduriyet yaşanmadan siparişlerin yetiştirilmesi için özveriyle çalışıyor. Vatandaşlar, verilen siparişlerin ödemelerini site üzerinden kredi kartı ile ya da kapıda nakit olarak yapabiliyor.

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