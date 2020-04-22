Vatandaşlardan Ataseven’e hayır duası

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Manisa’da ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek kuru gıda paketlerini teslim etti. Ataseven’e hayır duası yapan vatandaşlar, teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Manisa’da ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı kuru gıda paketlerinin tesliminden sonra bir açıklama yapan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, “İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak, Selçuklu ve Osmanlı’dan kalma bize ait olan mazbut vakıflar var. Bu vakıfların idaresi bizde. Tabi ki bu vakıflar hayır şartları var. Hayır, şartlarında da fakirlere gıda yardımı yapılması var. Biz de bu hayır şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz bu yardımı sadece Ramazan ayına özgü olarak yapmıyoruz. Bu dağıtım Ramazan ayı öncesine rast geldi. Yani bu yardımları yıl boyu yapıyoruz. Fakir fukaranın, garip gurabanın yanında olma adına yaptığımız bu yardımlar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve Vakıf kuranların merhamet duygularının bir yansımasıdır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile hareket eden bizler, yoksul vatandaşlarımıza bir dokunuş yapmak istedik. Gittiğimiz her yerde ihtiyaç sahibi ailelerimizden hayır duası alıyoruz. Buda doğrusu bizi son derece mesrur ediyor.” diye konuştu.

Kuru gıda paketlerini İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven’in elinden teslim alan ihtiyaç sahibi aileler, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz sizlerden razı olduk, Allah’ta sizlerden razı olsun” şeklinde hayır duası ederek Ataseven’e teşekkür etti.

