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Vatandaşları aynı yöntemle altınlar ve 150 bin TL dolandıran 2 şahıs tutuklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 15.12.2020 16:43 | Son Güncelleme

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarayköy ilçesinde dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şahıslara yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarayköy ilçesinde dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şahıslara yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyon gerçekleştirildi. Yaşlı vatandaşın adı cinayete karıştığını ve başka bir vatandaştan ise yaklaşık 150 bin TL dolandıran 2 şahıs altınlarla birlikte yakalandı. Cezaevinden izinli çıktıkları öğrenilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy ilçesinde 14 Aralık 2020 Pazartesi günü meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyon düzenledi.
Olay, Sarayköy ilçesinde 14 Aralık 2020 Pazartesi günü meydana geldi. Yaşlı şahsın evine giden ve kedisini komiser olduğunu vatandaşın adının cinayete karıştığını söyleyerek evdeki altınları alarak kaçtı. Aynı yöntemle başka bir vatandaşın ise yaklaşık 150 bin TL’sini aldıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler inceleme başlattı.

Olayı gerçekleştirilen Şenol T. (48) ve Yusuf T. (50), jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, şahısların aldıkları altınlar ile birlikte Şenol T. (48) ve Yusuf T. (50) gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınarak karakolda ifadesi alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte polis olarak kendini tanıtan 2 şahıs tutuklandı
Adliyeye sevk edilen Şenol T’nin 18 suç kaydının olduğu ve Yusuf T’nin ise 19 suç kaydının olduğu öğrenildi. Cezaevinden izinli olarak çıktıkları belirtilen şahıslar JASAT ve Sarayköy ilçe Jandarma ekiplerinin sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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