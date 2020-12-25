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Vatandaşları kentsel dönüşümle ilgili TOKİ bürokratları bilgilendirecek

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 25.12.2020 11:22 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da kentsel dönüşümün uygulanacağı Mısri mahallesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Vatandaşları kentsel dönüşümle ilgili TOKİ bürokratları bilgilendirecek

Afyonkarahisar’da kentsel dönüşümün uygulanacağı Mısri mahallesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak. Toplantıda TOKİ bürokratları mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulunacak.
Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen ile bir araya geldi. Toplantıda Mısri mahallesinde hayata geçecek ‘1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesinde gelinen aşama değerlendirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Zeybek, halkın kafasında oluşan belirsizlikleri ve soru işaretlerini ortadan kaldırma adına önümüzdeki hafta Mısri Mahallesi’ndeki mülk sahiplerinin katılımıyla bir toplantı düzenleyeceklerini açıkladı.
30 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenecek toplantıya Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen’in yanı sıra Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere TOKİ yetkilileri ve ilgili daire müdürlerinin katılacağını ifade eden Başkan Zeybek, bu toplantıda verilecek bilgilerin birinci ağızdan halka aktarılacağını, kulaktan dolma bilgilere rağbet edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Vatandaşları kentsel dönüşümle ilgili TOKİ bürokratları bilgilendirecek

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