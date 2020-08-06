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Vatandaşları toprakla buluşturan Esentepe Mahalle Bahçesi beğeni topluyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Esentepe Mahalle Bahçesi’nde tarım yapan vatandaşlar, toprakla uğraşarak üretim yaptıkları alanda sağlıklı ve huzurlu şekilde vakit geçiriyor.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Esentepe Mahalle Bahçesi’nde tarım yapan vatandaşlar, toprakla uğraşarak üretim yaptıkları alanda sağlıklı ve huzurlu şekilde vakit geçiriyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın, kırsal kalkınmayı destekleme stratejisine yönelik proje ve uygulamaları doğrultusunda, kent halkı toprak ile buluşmaya ve üretime katılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere şehir hayatı içinde tarımsal üretim imkânı sunuyor. Esentepe Mahallesi’nde vatandaşların kullanımına sunulan mahalle bahçesi de kent halkının huzur içinde vakit geçirdiği bir alana dönüştü. 2015 yılından bu yana meyve ağaçları dikilen alan, çocuklarla birlikte mahalle sakinlerinin bir araya geldikleri sosyal bir alan olarak 2 yıldır vatandaşların üretimine de ev sahipliği yapıyor. Bahçede birçok tarım ürününü yetiştiren mahalleliler, taze ürün tüketmekten ve şehir yaşamı içinde toprakla buluşmaktan memnun olduklarını söylüyor.

"Vatandaşımız üretmenin hazzını yaşıyor"
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç vatandaşları toprak ile buluşturmanın değerli olduğuna vurgu yaptı. Tarıma, kırsal kalkınmaya, yerel üretime daima destek olduklarını belirten Başkan Ataç, "Belediye olarak uzun yıllardır üretime ve üreticiye destek olan önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öte yandan kent yaşamı içindeki vatandaşlarımızın da toprak ile bağlarını koparmamaları için fırsatlar sunmaya çalışıyoruz. Tepebaşı’nın farklı noktalarında hizmet veren gönüllü bahçelerimiz, yıllardır vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Esentepe Mahalle Bahçesi’nden de 34 vatandaşımız yararlanıyor. Halkımız toprağa dokunarak hem sağlıklı biçimde zaman geçiriyor hem de üretmenin hazzını yaşıyor. Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. Kırsal kalkınmanın, halkımızın üretime katılmasının, kent içinde tarım üretimi yapılmasının ve yerelde üretip, yerelde tüketmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilmeliyiz. Belediye olarak tarıma, üretime, yerel üreticilere verdiğimiz önem ve bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

"Bahçeye hasret kalmıştık"
Esentepe sakinlerinden 80 yaşındaki Halil Karakaya da insanların bahçeye ve toprağa hasret kaldığını belirterek, "Bahçede sebze yetiştiriyoruz. Çok güzel bir şey. İnsanlar şehir hayatında bahçeye hasret kaldılar. İhtiyaçlarımızı karşılıyoruz, daha taze oluyor. Pandemi sürecinde aşağı yukarı her zaman buradaydık. Fide diktik, suladık, otlarının temizledik, bakım yaptık. Tepebaşı Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.

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