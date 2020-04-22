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Vatandaşların bulduğu sincap yavrularını şırıngayla besliyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 22.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğünde görevli orman yüksek mühendisi Fatoş Okulu, sahip çıkıp "Edi" ile "Büdü" ismini verdiği iki sincap yavrusunu anne şefkatiyle büyütüyor - Mühendis Okulu: - "Gerekli gıdaları tamamlandıktan sonra bulundukları yerde doğaya bırakılacaklar. Onlara bakmaktan çok mutluyum çünkü sağlıklı şekilde büyüyorlar"

GÜNAY NUH - Ardahan'ın Posof ilçesinde vatandaşlarca bulunan iki sincap yavrusuna, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğünde görevli orman yüksek mühendisi Fatoş Okulu sahip çıktı.

Vatandaşların doğada bulduğu 2 sincap yavrusuna sahip çıkıp "Edi" ile "Büdü" ismini veren Okulu, bu minik hayvanları anne şefkatiyle büyütüyor.

Başta süt olmak üzere çeşitli gıdaları koyduğu şırıngayla sincapları özenle besleyen Okulu, yavruların her gün sağlıklı şekilde büyümelerini görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ev ortamına kısa sürede alışan ve birbirleriyle sürekli oynayan "Edi" ile "Büdü", Okulu'nun evinin neşesi haline geldi.

- "Her türlü ihtiyaçlarını severek yerine getiriyorum"

Mühendis Fatoş Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Posof'ta bulunan sincap yavrularını alıp Ardahan'a getirdiğini söyledi.

Sincapları bizzat evinde özenle besleme kararı aldığını anlatan Okulu, "Tabii bu tür durumlarda duyarlı vatandaşlarımızın rolü büyük. Olayı hemen bizimle paylaşmaları önemli. Sahipsiz ve savunmasız, yardıma muhtaç yavruların yaşamasına vesile oldular. Dolayısıyla şu an hayatta ve sağlıklılar. Bunlara bizzat evimde bakmaktan mutluluk duyuyorum. Gıdalarından uykularına kadar her türlü ihtiyaçlarıyla severek ilgileniyorum." dedi.

- "Doğaya bırakılacaklar"

Gerekli gıdayı almaları ve büyümeleri için yavrulara özenle baktığını vurgulayan Okulu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir süre sonra gerekli gıdaları tamamlandıktan sonra bulundukları yerde doğaya bırakılacaklar. Onlara bakmaktan çok mutluyum çünkü sağlıklı şekilde büyüyorlar. Bu yavruların büyümesine vesile olmak farklı ve çok güzel bir duygu. Salgın dolayısıyla zamanımızın çoğunu evde geçirmemiz, bugünlerde onlara daha çok zaman ayırmamız anlamına geliyor."

Okulu, sincaplardan ayrılma zamanı geldiğinde üzüleceğini ancak onlar için en güzel yerin kendi doğal ortamları olduğunu sözlerine ekledi.

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