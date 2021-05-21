Vatandaşların tapu hizmetlerinden memnuniyeti "e-Tapu anket"e göre yüzde 80

Kurumun sırasıyla Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Başbakanlık, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlandığına işaret eden Adlı, şimdi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Genel Müdürlüğün kuruluş yıl dönümünün ise özel mülkiyete geçiş tarihi olan 1847 olarak kabul edildiğini aktaran Adlı, Cumhuriyet döneminde de bugünkü yapısının temellerinin atıldığını anlattı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin en köklü kurumlarının başında geldiğini belirten Adlı, kurumun kökeninin Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarına, o dönemdeki ülke kayıtlarının tutulduğu birim olan Defterhane-i Hakani'ye dayandığını anımsattı.

Genel Müdür Adlı, AA muhabirine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 174'üncü kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bütün çalışanlara verdikleri hizmetler için teşekkür etti.

Adlı, kurumda yaklaşık 20 bin personelin çalıştığını belirterek, "Yılda ortalama 10 milyondan fazla işlem yapıyoruz. Doğrudan veya dolaylı olarak birimlerimize işi düşen vatandaşımızın sayısı 30 milyona yaklaşıyor. Yani nüfusun üçte birinin sürekli tapu kadastro birimleri ile işleri oluyor." dedi.

- "Ne kadar kaliteli hizmet verirsek vatandaşın devletine saygısı da o derecede artar"

Kurumu, "Devletin vatandaşa bakan yüzü" olarak tanımlayan Adlı, şöyle devam etti:

"Çünkü vatandaş, devletin saygınlığını bizim gibi böyle çok yoğun işi olan kurumlarda görüyor. Biz ne kadar kaliteli, candan hizmet verirsek vatandaşın devletine karşı olan saygısı da o derecede artar. Onun için elimizden geldiği kadar üst düzeyde teknoloji kullanarak çok hızlı, kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz."

Osmanlı Devleti'nde tutulan kayıtları dijital ortama aktardıklarına dikkati çeken Adlı, Osmanlı'dan sonra bağımsızlığını kazanan devletlere ilişkin kayıtları hala muhafaza ettiklerini, isteyen ülkelere kayıtları gönderdiklerini dile getirdi.