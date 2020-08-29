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Vatandaşların yaralı olarak bulduğu baykuş, leylek ve sincap tedaviye alındı

ISPARTA HABERLERİ  | 29.08.2020 14:51 | Son Güncelleme

Isparta’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan peçeli baykuş, leylek ve sincap tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Isparta’da vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan peçeli baykuş, leylek ve sincap tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavi için Antalya Hayvanat Bahçesine götürülen hayvanlar, sağlıklarına kavuştukları zaman tekrar doğaya salınacak.
Isparta’da vatandaşların yaralı olarak bulduğu peçeli baykuş, leylek ve sincap Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada yetkililer, yaban hayvanlarına su ve yiyecek verildikten sonra ön sağlık kontrolleri yaptı. Kontrollerde peçeli baykuşun sağ ayağının, leyleğin gagasının kırık olduğu ve sincabın da kuyruğunun kopuk olduğu tespit edildi.
Tedavi için Antalya Hayvanat Bahçesine götürülen hayvanlar, sağlıklarına kavuştukları zaman tekrar doğaya salınacak.

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