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Vatandaşların yüzde 82’si SASKİ’den memnun

17.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ile ilgili yapılan talep ve şikayet başvurularına ilişkin 2020 rakamlarını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ile ilgili yapılan talep ve şikayet başvurularına ilişkin 2020 rakamlarını açıkladı. 17 ilçeyi kapsayan istatistiklere göre SASKİ çalışmalarından halkın memnuniyeti ortalama yüzde 82 çıktı.
2023 yılına kadar şehrin su ve kanalizasyonla ilgili sorunlarının tamamını çözerek Türkiye’de bir ilke imza atmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki içme suyu arıtma tesisleri, atık su arıtma, şebeke suyu hatları yenileme ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi birimleri ile vatandaş arasında en güçlü iletişim köprüsü olan Çözüm Merkezi, 2020 yılı SASKİ başvuru rakamlarını çıkardı. Geçen yıl yapılan 90 bin 797 başvurudan 48 bin 723’ünün SASKİ ile ilgili oldu.
SASKİ’nin müracaatları değerlendirilme, iş bitirme ve başvuru sahiplerinin bilgilendirilme süreleri ile memnuniyet istatistiklerinin yer aldığı verilerde, birimler arasındaki dağılıma da yer verildi. Birimler arası en çok başvuru 26 bin 300 kişi ile İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ilgili yapılırken, bunu 12 bin 15’i İçme Suyu Daire Başkanlığı, 8 bin 486’sı Kanalizasyon Daire Başkanlığı, bin 916’sı Abone İşleri Daire Başkanlığı ve diğer daire başkanlıkları takip etti.

130 milyonluk yatırım
Başvuruları maksimum 2 günde çözen SASKİ’de vatandaşın memnuniyeti yüzde 82 olarak belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılına kadar Samsun’un 946 mahallesindeki yol ve içme suyu sorununu çözeceklerini belirterek şunları söyledi:
“Ulaşımdan içme suyuna, altyapıdan üst yapıya kadar şehrin tüm sorunlarını ele aldık. Türkiye’de bir ilke imza atmak için yola çıktık ve bu hedef doğrultusunda tüm ekiplerimizle sahada gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu yıl, SASKİ uzun yıllar sonra kendi imkanlarıyla yaklaşık 130 milyon lira civarında yatırım yapar hale geliyor. Son teknoloji ile inşa edilen İçme Suyu Arıtma Tesisleri ile kanalizasyon sorunlarının çözümüne kadar birçok yatırım SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçiriliyor. Vatandaşlarımızın kurumumuzdan memnuniyeti bizi daha çok motive ediyor. Söz verdiğimiz gibi Samsun’da su problemi kalmayacak.”

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