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Vatandaştan Başkan Hürriyet’e teşekkür

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.10.2020 18:28 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kemal Paşa ve Tepecik Mahallesi arasında kalan bölgeye yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kemal Paşa ve Tepecik Mahallesi arasında kalan bölgeye yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Kemal Paşa Mahalle sakinleri, 25 yıl sonra yolun yamalama çalışması yapılmadan yenilendiğini söyleyerek Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşları daha güvenli ve konforlu yollara kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, uzun yıllardır bakımsız kalan Kemal Paşa Mahallesi ile Tepecik Mahallesi arasında kalan İmaret Yokuşu, Limonluk Geçidi ve Yamaç Sokak’ta asfalt çalışması gerçekleştirdi. Toplamda 310 metre uzunluğundaki yolda 440 ton asfalt kullanıldı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tepecik Mahallesi ile Kemal Paşa Mahallesi arasında asfalt çalışması yapılan bölgede hafta sonu incelemelerde bulundu. Vatandaşların karşıladığı Başkan Hürriyet, talepleri dinleyerek diğer eksikliklerin de giderileceğini belirtti. Vatandaşlar, 25 yıldır ilk defa yamasız asfalt yapılan bölge için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

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