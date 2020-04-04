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Vatanperver Gençlik Teşkilatı’ndan sağlık çalışanlarına destek

AĞRI HABERLERİ  | 04.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Vatanperver Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Ahmet Demirkol koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı verdikleri mücadeleden dolayı sağlık çalışanlarına destek açıklamasında bulundu.Vatanperver Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Demirkol yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına karşı dünyadaki gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığını dile getirirken Türkiye’de ise bu sürecin çok iyi idare edildiğini söyledi.Demirkol açıklamasının devamında: “Biliyorsunuz ki bütün dünya koronavirüs salgını nedeni ile çok zorlu bir süreç geçiriyor.

Vatanperver Gençlik Teşkilatı’ndan sağlık çalışanlarına destek

Vatanperver Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Ahmet Demirkol koronavirüs (COVİD-19) salgınına karşı verdikleri mücadeleden dolayı sağlık çalışanlarına destek açıklamasında bulundu.
Vatanperver Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Demirkol yaptığı açıklamada koronavirüs salgınına karşı dünyadaki gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığını dile getirirken Türkiye’de ise bu sürecin çok iyi idare edildiğini söyledi.
Demirkol açıklamasının devamında: “Biliyorsunuz ki bütün dünya koronavirüs salgını nedeni ile çok zorlu bir süreç geçiriyor. Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılan bu virüs, gelişmiş dünya ülkelerini bile çaresiz bırakmış durumdadır. Tabi ki bu durumdan bizim ülkemizde ister istemez etkilenmiştir. Ancak çok açık bir şekilde görebiliyoruz ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve bütün sağlık çalışanlarımız bu küresel salgına karşı canla başla mücadele ediyorlar. Hatta ülkemizin büyüklüğünü ve kudretini şuradan da görebiliriz. Birçok Avrupa ülkesi salgına karşı diz çökmüş durumdayken bizim ülkemiz dünyada yardıma muhtaç diğer ülkelere de yardım ediyor. Bizde Vatanperver Gençlik Teşkilatı olarak bu süreçte devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu vesile ile bu anlayışla hareket eden ve canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere Ağrı İl Sağlık Müdürü ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

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