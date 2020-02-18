Vaveyla kukla gösterisi Akmeşeli çocuklarla buluşacak

İzmit Belediyesinin girişimiyle sahnelenen “Kaçma Saati” adlı kukla gösterisi, 20 Şubat Perşembe günü Akmeşeli çocuklarla buluşacak.

İzmit Belediyesi daha önce kent merkezinde çocukların büyük beğeniyle izlediği “Kaçma Saati” adlı kukla gösterisini merkeze uzak köy ve mahallelerdeki çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda çocuklara keyif dolu anlar yaşatacak olan müzikli kukla oyunu 20 Şubat Perşembe günü Akmeşe İlkokulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelecek. 2 seans şeklinde gerçekleştirilecek olan oyun 14.00 ve 15.30’da çocukları gülümsetecek.

Ayşegül Yıldız Ulaşın yazdığı, Dilan Mine Uğurlu ve Hilal Arıcan’ın kukla tasarımını yaptığı ve Zeynep Çağla Şenol, Nursel Çeliktürk, Dilan Mine Uğurlu ve Hilal Akcan’ın oynadığı Kaçma Saati adlı oyun, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Müzikli kukla oyunu minik izleyenlerin neşe dolu zaman geçirmesini sağlayacak.

