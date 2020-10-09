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Vazife mamulü polis memuruna “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” verildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 09.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği, vazife malulü olan polis memuru Cumhur Özsoy’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı”nı takdim etti.2015 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde terör örgütü ile çıkan çatışmada yaralanıp vazife malulü olarak “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” verilen polis memuru Cumhur Özsoy için Kırklareli’de tören düzenlendi.

Kırklareli Valiliği, vazife malulü olan polis memuru Cumhur Özsoy’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı”nı takdim etti.
2015 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde terör örgütü ile çıkan çatışmada yaralanıp vazife malulü olarak “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” verilen polis memuru Cumhur Özsoy için Kırklareli’de tören düzenlendi. Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda düzenlenen törenle Vali Osman Bilgin tarafından Cumhur Özsoy’a “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı” tevdi edildi.
Ödül töreninde konuşan Vali Bilgin, şehitlik ve gazilik unvanının, hiçbir maddi değer ve dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük olduğunu belirterek, "Gazilerimiz, temsil ettikleri değerlerin bilinciyle onurlu, ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileri ve kahramanlıklarıyla yeni nesillere rehberlik etmektedirler" dedi.
Tevcih töreni ve konuşmaların ardından Vali Bilgin, vazife malulü polis memuru Cumhur Özsoy ve aynı çatışmada şehit olan eşi polis memuru Nefise Özsoy’un çocukları Eylül Elif ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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