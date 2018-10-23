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Canlı yayında açıklama

1 / 8 Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United - Juventus mücadelesi öncesinde basın karşısına geçen Portekizli oyuncu, Las Vegas'ta bir otelde gerçekleştiği iddia edilen ve mahkemeye taşınan olayla ilgili açıklama yaptı.

2 / 8 Ronaldo gelen soru üzerine basın toplantısında şu sözleri kullandı:

3 / 8 "Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Yaşamımda çok mutluyum. Avukatlarım da eminler ben de. En önemlisi futbolumla ve hayatımla çok mutluyum."

4 / 8 "Öte yandan bakmak yükümlülüğünde olduğum insanlar var. Gerçek her zaman önce gelir ve bu yüzden rahatım"

5 / 8 Cristiano Ronaldo 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde model Kathryn Mayorga'ya tecavüz etmekle suçlanıyor. Ayrıca Ronaldo'nun suçunu örtbas etmek için Kathryn Mayorga'ya 370 bin dolar ödediği ileri sürülüyor.

6 / 8 Manchester United ile Juventus arasındaki bu maça daha da önem katan unsurlardan birisi, Crsitiano Ronaldo'nun Manchester'da ününe kavuşması. Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olan Ronaldo, burada dünyanın tanıdığı bir isim oldu ve Real Madrid'e yol aldı. Yıldız oyuncunun son durağı ise İtalyan devi Juventus...

7 / 8 Manchester United'da ise gözler teknik direktör Jose Mourinho'da. Sık sık görevden alınma tehlikesi ile gündeme gelen Portekizli çalıştırıcı, geleceği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: