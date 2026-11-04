Ve o da geri dönüyor! Fenerbahçe'de Volkan Demirel sesleri

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından futbol yapılanmasında da yeni adımlar atılması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpte kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, başkan Aziz Yıldırım'ın eski kaptanlardan Volkan Demirel'i yeniden kulübe kazandırmak istediği iddia edildi.

VOLKAN DEMİREL HAMLESİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'i yeniden sarı-lacivertli bünyede görmek istediği öne sürüldü.

Yönetimin, 45 yaşındaki eski milli kaleciye futbol yapılanmasında önemli bir sorumluluk vermeyi değerlendirdiği belirtildi. Bu doğrultuda mevcut futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılabileceği ve söz konusu göreve Volkan Demirel'in getirilebileceği konuşuluyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel'in, Fenerbahçe'ye dönmesi halinde Emre Belözoğlu ile nasıl bir çalışma düzeni içerisinde olacağı da merak ediliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin planladığı yapılanmada Demirel'in üstleneceği rolün netleşmesi bekleniyor.

17 YIL BOYUNCA FENERBAHÇE'DE OYNADI

Volkan Demirel, 2002 yılında başladığı Fenerbahçe kariyerini 2019'da noktaladı. Tam 17 yıl boyunca sarı-lacivertli formayı giyen eski kaleci, bu dönemde başka bir takımda görev yapmadı.

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz isimleri arasında gösterilen Demirel'in yeniden kulübe dönme ihtimali, camiada heyecan yaratan gelişmelerden biri oldu.