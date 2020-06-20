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VEAH’ta hastaların ölüm nedenleri araştırılıyor

VAN HABERLERİ  | 20.06.2020 11:59 | Son Güncelleme

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (VEAH) hastaların ölüm nedenleri araştırılıyor.Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastanede hayatını kaybeden hastaların ölüm nedenini araştırmak için "mortalite toplantısı" düzenledi.

VEAH’ta hastaların ölüm nedenleri araştırılıyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (VEAH) hastaların ölüm nedenleri araştırılıyor.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastanede hayatını kaybeden hastaların ölüm nedenini araştırmak için "mortalite toplantısı" düzenledi. Hastanede ikincisi düzenlenen toplantıya, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, sağlık kalitesinin arttırılmasında bu toplantıların önemli olduğunu ifade ederek, hastalara kaliteli hizmeti sunarken aynı zamanda kurumun ve çalışanlarının da süreçten bir şeyler öğrenmesini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Toplantılara katılmadan önce hastayı herkese bildirdiklerini belirten Doç. Dr. Çelik, “Sunulacak hasta ile ilgili gerekirse hastanın öz geçmişi ve hasta kayıtlarına ulaşılıyor. Böylelikle hasta tartışılıyor. Bu durumun toplumu ve vatandaşları ilgilendiren yönü de var. Bir hastamız burada tedavi alırken, bir komplikasyon ya da vefat ettiğinde kurum olarak hastayı unutmuyoruz. Örneğin hasta ameliyat oldu, sonrasında vefat etti. ’Neden vefat etti?’ sorusunun cevabını bu toplantılarda ele alacağız. ’Acaba tedavi sürecinde katkıda bulunacağımız bir durumu gerçekleştirmedik mi’ yoksa ’eksik yaptığımız bir şeyler mi oldu?’ diye geriye dönük inceleyeceğiz. Daha sonra aynı durumla karşılaşıldığında, aynı hata varsa tekrar edilmemiş oluyor. Aynı şekilde bir hastada komplikasyon yaşandığında bunun neden yaşandığı, engellemek için neler yapılabileceğini konularını konuşacağız" dedi.

VEAH’ta hastaların ölüm nedenleri araştırılıyor

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