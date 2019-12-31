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  4. VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

BİTLİS HABERLERİ  | 31.12.2019 23:58 | Son Güncelleme

VEDAŞ ekipleri, kırsalda elektrik arızalarını gidererek yeni yıla giriyor

BİTLİS (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, dondurucu soğukta Bitlis kırsalında elektrik hatlarındaki arızaları gidererek yeni yıla giriyor.

Çağrı merkezine gelen talepleri karşılamak için araçlarla ulaşımın sağlanamadığı bölgelerdeki arızaları gidermek için saatlerce yürüyen ekipler, bayram, tatil ve yılbaşı gibi özel günlerde de görevlerini özveriyle yerine getiriyor.

İl merkezine bağlı Koruk köyündeki elektrik arızasını gidermeye çalışan ekipler, vatandaşları elektriksiz bırakmamak için gece yarısına kadar çalışmalarını sürdürdü.

VEDAŞ'ta görevli koordinatör mühendis Yunus Ağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saat 23.00 civarlarında merkeze bağlı Koruk köyünde elektrik kesintisi ihbarı aldıklarını söyledi.

Çağrının gelmesiyle ekiplerle köye giderek arızaya müdahale ettiklerini belirten Ağır, şöyle konuştu:

"Gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerimizi aldıktan sonra sağlıklı şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak köye enerjiyi verdik. 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla Bitlis merkez ve 6 ilçesinde ekiplerimiz halka hizmet vermek için canla başla çalışıyor. Şu anda hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceyi gösteriyor. Hava soğuk olduğu halde en kısa sürede elektrik vermeye çalıştık. Yılbaşı olması dolayısıyla ekiplerimiz daha özveriyle çalışıyor."

Teknisyen Önder Mert ise köye ulaştıktan sonra arızanın yerini tespit ettiklerini kaydederek, "Direkteki hat kopmuştu. Gerekli onarımları yaparak koordineli şekilde elektrik verdik. Saat 00.00'a geliyor. Yeni yıl olması dolayısıyla yoğun bir çalışma yürüterek vatandaşların yeni yıla elektriksiz girmemesini sağladık. Bizde yeni yıla arazide giriyoruz. Herkesin huzurlu bir yıl geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

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