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VEDAŞ yöneticilerinden muhtarlara ziyaret

VAN HABERLERİ  | 20.10.2020 12:35 | Son Güncelleme

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

VEDAŞ yöneticilerinden muhtarlara ziyaret

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yöneticileri, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde görev yapan muhtarları ziyaret etti.
Ziyaretler hakkında açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Hizmet bölgemiz genelindeki tüm muhtarlarımızla sıcak iletişim içerisindeyiz ve muhtar iletişimini çok önemsiyoruz. Devlet ile halkımız arasında adeta bir köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birçok projede paydaş olarak birlikte mesai yaptık. Herhangi bir talebin karşılanması noktasında yöneticilerimize rahatlıkla ulaşabilen muhtarlarımız için ayrıca Alo 186 Çağrı Merkezimizde VIP hat da kurduk. 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında da Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerimizde görev yapan muhtarlarımızı ziyaret ederek bu özel günlerinde de yanlarında olduğumuzu göstermek istedik” dedi.

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