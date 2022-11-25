Vedası milyonları ağlatmıştı! Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh o diziyle ekrana geri dönüyor

Başrollerini Zafer Ergin, Ozan Çobanoğlu, Özgür Ozan ve Oya Okar gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şevket Çoruh, geçtiğimiz eylül ayında diziden ayrılmıştı. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Şevket Çoruh'un yeni adresi bakın neresi çıktı.

Televizyon oyunculuğunun kendisini çok yorduğunu söyleyen Şevket Çoruh, bu defa dijital bir projeyle izleyici karşısına çıkacak. Netflix'in iddialı yapımı Sıcak Kafa dizisinde 'Anton' karakterine hayat verecek olan oyuncu, heyecanını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Sosyal medyada büyük bir heyecanla karşılanan Sıcak Kafa dizisinin yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Osman Sonant, Haluk Bilginer, Tilbe Saran ve Gonca Vuslateri gibi güçlü isimler yer alıyor.

Sıcak Kafa, ilk sezonuyla 2 Aralık Cuma günü Netflix'te izleyicinin beğenisine sunulacak.



