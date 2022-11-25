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  4. Vedası milyonları ağlatmıştı! Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh o diziyle ekrana geri dönüyor

Vedası milyonları ağlatmıştı! Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh o diziyle ekrana geri dönüyor

25.11.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri rol aldığı Arka Sokaklar'a veda eden ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un yeni adresi belli oldu. Şevket Çoruh, bu defa dijital bir projede kamera karşısına geçecek.

Vedası milyonları ağlatmıştı! Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh o diziyle ekrana geri dönüyor

Başrollerini Zafer Ergin, Ozan Çobanoğlu, Özgür Ozan ve Oya Okar gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Şevket Çoruh, geçtiğimiz eylül ayında diziden ayrılmıştı. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Şevket Çoruh'un yeni adresi bakın neresi çıktı.

Televizyon oyunculuğunun kendisini çok yorduğunu söyleyen Şevket Çoruh, bu defa dijital bir projeyle izleyici karşısına çıkacak. Netflix'in iddialı yapımı Sıcak Kafa dizisinde 'Anton' karakterine hayat verecek olan oyuncu, heyecanını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh ekrana geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak

Sosyal medyada büyük bir heyecanla karşılanan Sıcak Kafa dizisinin yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Subaşı, Osman Sonant, Haluk Bilginer, Tilbe Saran ve Gonca Vuslateri gibi güçlü isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh ekrana geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak

Sıcak Kafa, ilk sezonuyla 2 Aralık Cuma günü Netflix'te izleyicinin beğenisine sunulacak.

Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh ekrana geri dönüyor! Bakın hangi dizide rol alacak


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