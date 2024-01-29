VEDAŞ’ın kar timleri görev başında

Özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ve kar araçlarının da kullanılamadığı yollarda yaya olarak ilerleyen VEDAŞ ekipleri, karlı yamaçları aşarak arıza mahalline ulaşıyor. Vatandaşların elektriksiz kalmaması için insanüstü emek harcayan ekipler, arıza mahalline ulaştıktan sonra gerekli onarımları gerçekleştirerek enerjisiz bölgelere yeniden enerji veriyor.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Kavuşak ve Çayırlı bölgesinde meydana gelen elektrik arızalarını gidermeye çalışan ekipler, yer yer 1,5 ve 2 metreyi aşan kara göğüs gelerek arızalara ulaşmaya çalıştı. Kırsal bölgelerde enerji arzında yaşanan aksaklıklara da en kısa sürede müdahale etmeye çalışan VEDAŞ ekipleri, bazı bölgelerde çığ tehlikesi ve yolların ulaşıma kapalı olmasına rağmen arızaları bulup gidermek için canla başla çalışıyor.

