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VEDAŞ’tan 6 milyon liralık yatırım

07.08.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VEDAŞ, Van’ın İpekyolu ilçesinin elektrik şebekesini güçlendirmek amacıyla 6 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi.

VEDAŞ’tan 6 milyon liralık yatırım

Van’ın merkez ilçesi olan İpekyolu’nda gerçekleşen yatırımlar çerçevesinde havadan geçen elektrik hatları yer altına alınırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni aydınlatma tesisleri inşa edilerek ekonomik ömrünü yitirmiş şebeke unsurları ise yenileriyle değiştiriliyor. VEDAŞ ekipleri, ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal bölgelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

Tüketici memnuniyetini sağlamak amacıyla yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiklerini belirten VEDAŞ Van İl Müdürü Abdulmelik Özsoy, “Merkez ilçemiz olması nedeniyle hem nüfusun hem de iş yerlerinin yoğun olduğu İpekyolu’nun enerji altyapısını güçlendiren yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde daha önce birçok noktada havai hatlarını yeraltına almıştık. Bu son yatırımlarımız bünyesinde de mevcut havai hatları yeraltına almaya devam ediyoruz. Yatırımlarımız bünyesinde eskiyen ve ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke unsurlarını yenileriyle değiştiriyoruz” dedi.

VEDAŞ ekipleri, ilçe merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de enerji altyapısını güçlendiren çalışmalarını sürdürüyor. Şebekenin yenilenip bakım ve onarımlarının yapıldığı mahallelerden biri olan Beşçatak Mahallesi Muhtar Azası Musa Gökgözler, yatırımlardan sonra enerji kalitesinde hissedilir değişim olduğunu ifade ederek, “VEDAŞ ekiplerine mahallemizdeki çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Elektrikle ilgili tüm taleplerimizi sağ olsunlar karşıladılar. Aydınlatma çalışmalarından sonra kendimizi daha da güvende hissediyoruz. Emeği geçen ekiplere, İl Müdürümüz Abdulmelik Beye ve İlçe Şefimiz Cahit Beye teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

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