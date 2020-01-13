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  4. VEDAŞ’tan ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ etkinliği

VEDAŞ’tan ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ etkinliği

VAN HABERLERİ  | 13.01.2020 16:28 | Son Güncelleme

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

VEDAŞ’tan ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ etkinliği

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkilileri, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde eğitim veren okulları ziyaret ederek, öğrencilere enerji tasarrufu hakkında sunum yaptı.
Enerjide tasarrufun, geleceğe yatırım olduğunu ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Enerjide tasarruf bilincinin çok küçük yaşlarda edinilmesini ve ilerleyen dönemlerde bir kültür haline gelmesini önemsiyoruz. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz bütün okul ziyaretlerinde enerji tasarrufu konusunda öğrencilerimizi bilgilendiriyor, farkındalık oluşması için çaba gösteriyoruz. Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında da il müdürlerimiz okulları ziyaret ederek enerji kaynakları ve tasarrufun önemini içeren sunumlar yaptı. Bugün israf ettiğimiz enerjiyi yarın mumla aramamak için toplum olarak gerekli hassasiyeti göstermeliyiz” diye konuştu.

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