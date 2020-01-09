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  4. VEDAŞ’tan İHA’ya ziyaret

VEDAŞ’tan İHA’ya ziyaret

VAN HABERLERİ  | 09.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürü İsmail Özdemir, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
VEDAŞ Hakkari İl Müdürlüğünden Van İl Müdürlüğüne atanan İsmail Özdemir, beraberindeki VEDAŞ Yatırım Mühendisi Baki Doğan, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetmeni Ercan Kısacık ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Çimen Koç ile ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle basın ve medya kuruluşlarını ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ü ziyaret eden Özdemir, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu dile getirerek, kendilerine başarılar diledi.
İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, VEDAŞ İl Müdürlüğüne atanan İsmail Özdemir’e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

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