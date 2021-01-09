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VEDAŞ’tan İHA’ya ziyaret

09.01.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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VEDAŞ’tan İHA’ya ziyaret

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Hakkari il Müdürü Salih Eroğuz, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü “ münasebetiyle İHA Temsilcisi Gazeteci Feyzullah Taş’ı ofisinde ziyaret etti.VEDAŞ Hakkari il Müdürü Salih Eroğuz, Kurumsal iletişim personeli Aygül Faruk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Feyzullah Taş’ı ziyaret ettiler.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Hakkari il Müdürü Salih Eroğuz, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü “ münasebetiyle İHA Temsilcisi Gazeteci Feyzullah Taş’ı ofisinde ziyaret etti.
VEDAŞ Hakkari il Müdürü Salih Eroğuz, Kurumsal iletişim personeli Aygül Faruk, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Feyzullah Taş’ı ziyaret ettiler. Müdür Eroğuz, "Gazetecilik, zor şartlar altında yapılan, büyük fedakârlık, emek ve sabır isteyen bir meslektir. İletişim, haber alma ve öğrenme; insanlığın en önemli gereksinimleri arasındadır. Bu nedenle de vatandaşların tarafsız, eksiksiz ve doğru haber anlayışıyla bilgilendirilmesi, demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli şartlarından biridir. Haber almanın ve iletişimin etkin kanallarından olan gazetecilik mesleği, zor şartlar altında yapılan, büyük fedakârlık, emek ve sabır isteyen bir meslektir"dedi.
Gazeteci Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür etti.

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