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VEDAŞ’tan işitme engelli tüketiciler için örnek hizmet

VAN HABERLERİ  | 22.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

VEDAŞ’tan işitme engelli tüketiciler için örnek hizmet

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde elektrik dağıtım hizmeti veren Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), korona virüs süresince sosyal izolasyonun önemini vurgulamak amacıyla işitme engeli olan tüketicileri için “iletişimin gücü engel tanımaz” konulu bir video hazırladı.
İşitme engeli olan vatandaşlar için hazırlanan video hakkında açıklama yapan VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Sosyal izolasyonu sağlayarak salgın riskini en aza indirgemek için evde kalmak bu süreçte çok önemli. Şirketimizle ilgili tüm iş ve işlemler, 186 Çağrı Merkezimiz ve web sitemiz üzerinden rahatlıkla yapılabilmektedir. İşitme engeli olan tüketicilerimiz için de bir video hazırlayarak alternatif iletişim kanallarımız hakkında bilgilendirmede bulunduk. Halkımız, bu süreçte mümkün olduğu kadar evde kalsın. VEDAŞ ailesi olarak bizler hayatın enerjisinin kesilmemesi için sahada görev başındayız” dedi.
VEDAŞ Kurumsal İletişim personeli Aygül Faruk tarafından işaret diliyle anlatılan video içeriğinde ise “Korona virüsünden korunmak için sosyal izolasyonu sağlamak çok önemli. VEDAŞ ailesi olarak hayatın enerjisi kesilmesin diye 7/24 görev başındayız. Şirketimizle ilgili tüm işlemlerinizi hizmet noktalarımıza gelmeden web sitemiz üzerinden kolaylıkla yapabilirsiniz. Sen sağlığın için evde kal” mesajı verilirken, videonun sonunda da VEDAŞ’ın alternatif iletişim kanalları yer aldı.

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