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VEDAŞ’tan korona virüs tedbirleri

VAN HABERLERİ  | 17.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), korona virüsüyle mücadelede hem vatandaşları hem de çalışanlarını salgın riskinden korumak için maksimum düzeyde önlemler alarak hizmet binalarını ve hizmet araçlarını düzenli olarak dezenfekte ederek personelin sağlık durumlarını da günlük olarak takip ederek 6331 Sayılı İş Kanunun gereğince personeline iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi verdi.
Korona virüs ile mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak için online olarak verilen eğitim hakkında bilgi veren VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte hayatın enerjisinin kesilmemesi için bizler 7/24 sahada görev başındayız. Bu süreçte çalışanlarımızı hem salgın riskinden korumak hem de rutin çalışmalarını sürdürürken karşılaşabilecekleri potansiyel tehlikelerden uzak tutabilmek amacıyla sürekli olarak İSG eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Online İSG eğitimlerimiz kapsamında, korona virüsten korunmak için alınacak tedbirler, yangın, elektrik çarpması, ilk yardım gibi konularda personelimize yeni bilgiler aktarıyor, mevcut bilgilerini pekiştiriyoruz. Tüketicilerimize kesintisiz enerji sağlamak için özverili çalışmalarımızı sürdürürken, personelimizi ve etkileşimde olacakları vatandaşlarımızı korumak için tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

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