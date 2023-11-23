VEDAŞ’tan köy okullarına öğretmenler günü ziyareti

VEDAŞ il müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen program kapsamında; Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Kocasapan Mahallesi, Hakkari’in Şemdinli ilçesine bağlı Orta Güleç köyü, Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Ocaklı köyü ve Muş’un Çengilli mezrası okullarına ziyaret gerçekleştirildi.

Okul ziyaretleri sırasında öğretmenlerin bitmek bilmeyen enerjilerine bir kez daha şahit olduklarını vurgulayan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, “Köy ve mezra okullarımıza çeşitli projeler kapsamında farklı zamanlarda ziyaretler gerçekleştiriyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle de hem fedakar öğretmenlerimizle buluştuk hem de öğrenci kardeşlerimizle zaman geçirme fırsatı yakaladık. Bizleri misafir eden değerli öğretmenlerimize ve bizler için resimler çizen minik öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım. Aydınlık yarınlarımıza güvenle bakabilmemizi sağlayan başta hizmet bölgemizdeki öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.

