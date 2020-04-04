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“VEDAŞ’tan Sayaç Okuma Açıklaması”

VAN HABERLERİ  | 04.04.2020 13:27 | Son Güncelleme

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu en iyi şekilde sağlamak, tüketicilerin ve sektör çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan düzenleme gereğince alınan tedbirler hakkında açıklamada bulundu.

“Tüm sayaçlar aylık olarak okunmaya devam edecek”
Sayaçların aylık olarak okunacağını ve faturaların aylık olarak düzenlenmeye devam edileceğini ifade eden Okuducu’nun açıklamaları şu şekilde: “Kovid-19 ile mücadelede halkımızın ve sektör çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla EPDK tarafından yeni bir düzenleme yapıldı. Bu kapsamda; karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecektir. Sadece belirtilen bölgelerdeki abonelere, son iki yıllık tüketimleri baz alınarak her ay kıyasen fatura düzenlenecektir. Kıyasen fatura düzenleme uygulaması, EPDK’nın belirttiği yerler için geçerli olup diğer tesisatlar için sayaç okumaları rutin seyrinde devam edecektir. Bu kapsamda sayaçları okunamadığı için kıyasen fatura düzenlenen tüketicilere SMS, e-fatura, e-posta vb. yöntemlerle faturalarını ulaştıracağız. Bu nedenle tüketicilerimizin abone bilgilerini 186 numaralı Çağrı Merkezimizden ve alternatif iletişim kanallarımızdan güncellemelerini bir kez daha rica ediyoruz.
Elektrik dağıtım sektöründe Türkiye’nin en büyük akıllı şebeke sistemlerine sahip olduklarını kaydeden Okuducu “Akıllı şebeke sistemimiz sayesinde hizmet bölgemizdeki sayaçların %40’ını uzaktan okuyabiliyoruz. Yine hizmet bölgemizde karantinaya alınan ya da idari kararla sayaç okumalarının durdurulduğu yerler oldukça sınırlı sayıda olmasına rağmen EDPK’nın getirdiği yeni düzenleme kapsamında halkımızın sağlığını korumak ve salgın riskini minimize etmek için gerekli hassasiyeti göstereceğiz.” dedi.

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