Vedat Muriqi’den transfer bombası! Fenerbahçe itirafı gündem oldu

Mallorca'da forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, transfer döneminde Fenerbahçe’nin kapısından döndüğünü ilk kez bu kadar açık bir dille anlattı. Sarı-lacivertli taraftarların yeniden takımda görmeyi çok istediği santrfor, sürecin neden tıkandığını ve İspanyol kulübüyle arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Burak Kavuncu
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Eski aşkı Fenerbahçe'ye dönmeye çok yakındı ancak "para" engeline takıldı! Vedat Muriqi, Mallorca'nın kendisini bırakmadığını itiraf ederken, transferin gerçekleşmeme nedenini şu sözlerle açıkladı: "Kulübün paraya ihtiyacı olsaydı Fenerbahçe'ye gidebilirdim."

"FENERBAHÇE OLASILIĞI VARDI"

Ocak ayındaki transfer dönemine dair konuşan Muriqi, Rayo Vallecano maçından sonra yönetime niyetini belli ettiğini söyledi. Muriqi, "11 Ocak'taki maçın ardından sportif direktörümüzle bir görüşme yaptım. Fenerbahçe’ye gitme olasılığım masadaydı. Kulübüme bu durumu ilettim ancak ayrılmama izin vermediler."

"PARAYA İHTİYAÇ DUYULSA GERÇEKLEŞİRDİ"

Transferin neden yatmadığına dair finansal detaylara da değinen tecrübeli forvet, Mallorca yönetiminin duruşuna saygı duyduğunu belirtti. Kosovalı golcü oyuncu, "Eğer kulübüm o an 'Paraya ihtiyacımız var' deseydi bu transfer gerçekleşebilirdi. Ancak beni bırakmak istemediler, ben de bu karara saygı duydum." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN VEDAT MURIQI TEKLİFİ

Devre arası transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle anılan Vedat Muriqi için sarı-lacivertlilerin 12 milyon euro teklif ettiği, Mallorca'nın ise kapıyı 16 milyon eurodan açtığı belirtilmişti.

29 MAÇTA 20 SKORA KATKI!

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla sadece bir golcüden fazlası olduğunu, adeta bir "bitirici makineye" dönüştüğünü istatistikleriyle kanıtlıyor. Kosovalı forvetin bu sezonki performansı, Avrupa’nın elit santrforlarıyla yarışacak düzeye ulaştı.

Vedat Muriqi, bu sezon çıktığı 29 resmi müsabakada rakip fileleri tam 19 kez havalandırırken, 1 asistlik katkısıyla da skor yükünü neredeyse tek başına sırtladı. Maç başına gol ortalamasıyla La Liga'nın en korkulu rüyalarından biri haline gelen golcü isim kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor.

