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Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.05.2020 22:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe forması giyen Kosovalı golcü Vedat Muriç'in adı İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A takımlarıyla anılıyor. Peki Muriç'e Lazio'dan, Napoli'den ve Tottenham'dan transfer teklifi var mı? İşte detaylar...

Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Radyospor'a konuk oldu. Kosovalı golcüye kış transfer döneminde Burnley'nin teklif yaptığını ifade eden Canatar gelecek transfer dönemi için herhangi bir kulüp ismi vermedi.

Vedat Muriç'i izleyen kulüplerin olduğunu ifade eden Canatar, "Vedat bu sene Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 4 yıllık sözleşmesi var. Güzel bir sezon geçirdi. Fenerbahçe güzel bir başlangıç yaptı. Çabuk adapte oldu. Gayet güzel bir şekilde gidiyor. Oynadığı kulübünden dolayı memnun. Yaşı ve sportif özellikleri sebebiyle İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya kulüpleri tarafından izleniyor. İlgilerinin olmaması gayet doğal" dedi.

"TEKLİF GELDİ AMA FENERBAHÇE OCAK AYINDA SATMAK İSTEMEDİ"

Vedat Muriç'i Ocak ayında İngiltere Premier Lig kulüplerinden Burnley'nin istediğini vurgulayan menajer Canatar, "Vedat'ın transferi ile ilgili konuşacak tek makam Fenerbahçe. Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya gibi ülkelerin takımları direkt kulüple iletişime geçerler, menajerden oyuncu istemez. Vedat'ın bonservisini Fenerbahçe belirleyecek.

Devre arasında Burnley aradı ve resmi talepte bulundu. İtalya'dan, Almanya'dan talepler oldu ama Fenerbahçe, Vedat'ı satmak istemiyoruz, dedi ve konu kapandı. Yeni dönem için de bana Vedat'ın durumunu soran kulüpler var ama bunu sadece Fenerbahçe'ye bildiririm. Kamuoyuna bu kulüpleri söylersem Vedat'a da saygısızlık yapmış olurum. Bunları Fenerbahçe gün gelince açıklar" sözlerini kullandı.

"KULÜP İSMİ VEREMEM"

"Vedat Muriç'i İtalya'dan Napoli ve Lazio; İngiltere'den ise Tottenham istiyor. Bu iddia doğru mu" sorusuna yanıt veren Canatar, "Ben bu sorunuza onay vermeyeyim. İngiltere'den resmi talep önümüzdeki gelecek. İtalya'dan da resmi talebin geleceğini biliyorum ama kulüp ismi veremem. Vedat mutlaka gitmek istiyor gibi bir durum yok. Bu ligler çok değerli ligler. Bu liglerin de her kulübü bizim tercih edeceğimiz kulüpler değil" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bende nerde kaldı hani bugün biyere transfer olmadı diodum
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