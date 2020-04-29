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Vefa desteğe motorize ekip

ANTALYA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı yaşayan vatandaşların reçete edilen ilaçlarını Vefa Motosiklet Timi ile beraber ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Vefa desteğe motorize ekip

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı yaşayan vatandaşların reçete edilen ilaçlarını Vefa Motosiklet Timi ile beraber ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Sağlık Merkezi, korona virüs vakasının Türkiye’de görüldüğü 12 Mart tarihinden itibaren ilçede 2 bin 586 kişiye evde sağlık hizmeti götürdü.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun(TMF) desteği, valiliklerin izni ve koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine gönüllü hizmet götüren Vefa Motosiklet Timi, Kepez’de de yardım elini uzattı. Kepez Kaymakamlığının yönlendirdiği Vefa Motosiklet Timi gönüllülerinden 10 motosikletli ihtiyaç sahipleri için tek yürek oldu. Korona virüs vakasının Türkiye’de görüldüğü 12 Mart tarihinden itibaren ilçede engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı 2 bin 586 kişiye evde sağlık hizmeti götüren Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, reçete edilen ilaçları ihtiyaç sahiplerine Vefa Motosiklet Timi aracılığıyla ulaştırıyor. Vefa Motosiklet Timi gönüllüleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların maske, dezenfektan ve talep ettikleri diğer ihtiyaçlarını da kapılarına kadar teslim ediyor.

Sosyal dayanışma örneği
Gönüllülük esasıyla sosyal dayanışma, birlik ve beraberliğin en büyün örneğini sergileyen Vefa Motosiklet Timi, ilçe sakinlerine ihtiyaçlarını en hızlı şekilde ulaştırıyor. Vefa Motosiklet Timi ile bir araya gelen Kepez Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, gönüllülere ayrı ayrı teşekkür etti. Grubun koordinasyonunu sağlayan Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya A2 Teker Motosiklet Kulübü Başkanı ve Vefa Motosiklet Timi Antalya Sorumlusu Ali Ekber Ekici de, Antalya’da 120 motosikletli kurye hizmeti veren gönüllü olduğunu, valilik ve kaymakamlıkların yönlendirdiği görevlerde yer aldıklarını söyledi.

Vefa desteğe motorize ekip

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