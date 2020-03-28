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Vefa Destek Grubu 6 Günde 3 bin 512 Vatandaşın Yardımına Koştu

AYDIN HABERLERİ  | 28.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadelede pek çok il ve ilçe belediyesine örnek olan Nazilli Belediyesi, 6 gün içerisinde Vefa Destek Çağrı Merkezini arayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan toplam 3 bin 512 vatandaşın yardımına koştu.İçişleri Bakanlığı tarafından 65 üstü vatandaşlara serbest dolaşım yasağı getirilmesinin ardından harekete geçen Nazilli Belediyesi ekipleri, genelgenin yayınladığı günden bu yana Vefa Destek Çağrı Merkezini arayan 3 bin 512 vatandaşa hizmet verdi.Çalışmaları bizzat denetleyen ve gün boyu sahada olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise, Vefa Destek Çağrı Merkezi’ni arayan Mesude Elenalı’nın gıda ihtiyaçlarını kendisi teslim etti.

Koronavirüsle mücadelede pek çok il ve ilçe belediyesine örnek olan Nazilli Belediyesi, 6 gün içerisinde Vefa Destek Çağrı Merkezini arayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan toplam 3 bin 512 vatandaşın yardımına koştu.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 üstü vatandaşlara serbest dolaşım yasağı getirilmesinin ardından harekete geçen Nazilli Belediyesi ekipleri, genelgenin yayınladığı günden bu yana Vefa Destek Çağrı Merkezini arayan 3 bin 512 vatandaşa hizmet verdi.
Çalışmaları bizzat denetleyen ve gün boyu sahada olan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise, Vefa Destek Çağrı Merkezi’ni arayan Mesude Elenalı’nın gıda ihtiyaçlarını kendisi teslim etti. Aynı zamanda ’Uzun Yaşam Şehri’ ünvanına sahip Nazilli’de tüm yaşlılarını kendileirne emanet olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Özcan, "Onlar bizim başımızın tacı. Özellikle gençlerimize bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. Tarihimizin yaşayan tanıkları, olmazsa olmazımız yaşlılarımızın her zamankinden daha çok ilgiye, sevgiye ve saygıya ihtiyacı var. Tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımız 444 1 391 numaralı hattan bize ulaşabilirler. Onların market, eczane, gıda alışverişi ve maaş çekme işlemlerini Kaymakamımız Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde kurulan Vefa Destek Grubu’muz gerçekleştiriyor. Bizler gece gündüz demeden onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Başkan Özcan, Mesude teyzenin ihtiyaçlarını teslim ettikten sonra hava almak için balkonuna çıkan vatandaşlarla sohbet ederek hal hatır sordu.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde kurulan Vefa Destek Çağrı Grubu, bugüne kadar 3 bin 260 vatandaşın gıda ve eczane taleplerini karşılarken 252 para çekme talebini de güvenle yerine getirdi.

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Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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