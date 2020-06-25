YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Vefa destek grubuna teşekkür belgesi verildi

Vefa destek grubuna teşekkür belgesi verildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

Zonguldak Valiliği korona virüs salgınında gece gündüz demeden özverili şekilde çalışan Vefa destek grubuna teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde Gençlik Lideri olarak uzun yıllardır görev yapan Şendoğan Uyar, korona virüs salgını döneminde Vefa destek grubunda başarılar işlere imza attı.

Vefa destek grubuna teşekkür belgesi verildi

Zonguldak Valiliği korona virüs salgınında gece gündüz demeden özverili şekilde çalışan Vefa destek grubuna teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde Gençlik Lideri olarak uzun yıllardır görev yapan Şendoğan Uyar, korona virüs salgını döneminde Vefa destek grubunda başarılar işlere imza attı. Uyar, Gençlerle birlikte salgın döneminde gece gündüz demeden 65 yaş üstü vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin yanında oldu. Bu başarıların çalışmaların ardından Zonguldak Valiliği Vefa destek grubunda yer alan kişilere teşekkür belgesi ile ödüllendirdi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldak Gençlik Lideri Şendoğan Uyarı, makamında ağırlayarak, teşekkür belgesini takdim etti. Uyar, belge için Zonguldak Valiliğine ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederek her zaman ne görev verilirse verilsin gece gündüz demeden elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:11
Sabah
05:13
Öğle
13:01
İkindi
17:01
Akşam
20:38
Yatsı
22:31

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Buket Eczanesi
Merkez
Canan Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Sevgi, Barış, Dostluk plajı Cumartesi açılıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kdz. Ereğli Belediyesi plajı yeni sezona hazırlıyor

Kdz. Ereğli Belediyesi plajı yeni sezona hazırlıyor

Tekin, "İplik fabrikası İlçemizin ortak değeridir virüs değil, iplik üretiyor"

Tekin, "İplik fabrikası İlçemizin ortak değeridir virüs değil, iplik üretiyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.